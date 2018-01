Molina precisa de novo asilo para ficar no País, diz AGU O ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Luís Inácio Adams, afirmou nesta terça-feira, 27, que o senador boliviano Roger Pinto Molina precisará passar por um processo para a concessão de um novo asilo para poder permanecer no Brasil. Segundo Adams, Pinto Molina tinha asilo diplomático para permanecer na embaixada em La Paz, mas, para poder fixar residência no Brasil, precisará obter asilo político. O ministro comentou o caso após participar da abertura na Câmara do 4º Seminário Nacional de Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos.