Moka é escolhido para ser 2º vice-presidente do Senado Os senadores aprovaram hoje, por 53 votos e uma única abstenção, a indicação do senador Waldemir Moka (PMDB-MS) para o cargo de segundo vice-presidente da Casa. Ele ocupará o lugar de Wilson Santiago (PMDB-PB) que, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), teve de ceder o mandato ao primeiro colocado na disputa, senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB). O líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), disse que o nome de Moka recebeu apoio da bancada e que não houve conflito na escolha.