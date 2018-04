Moção da AMB prega ''releitura'' da anistia A Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) aprovou moção de apoio à proposta de reinterpretação da Lei de Anistia, de modo a responsabilizar agentes do Estado que praticaram tortura durante o regime militar. "Não concebemos uma leitura da Lei de Anistia que abrigue excludentes de responsabilidade dos agentes que praticaram crimes contra humanidade no período da ditadura militar", diz trecho do documento.