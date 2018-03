MMX, de Eike, volta a negar irregularidade em licitações A MMX, do empresário Eike Batista, voltou a negar hoje, em nota, irregularidades na licitação de concessão da Estrada do Ferro do Amapá, objeto de investigações da Polícia Federal (PF) na Operação Toque de Midas. Segundo a mineradora, "o objeto de acusação, além de infundado, negligencia qualquer argumento de ordem econômica". A empresa argumentou que as tarifas praticadas são "módicas, reguladas e se referem a prestação de serviço público". A MMX também contestou acusações relacionadas à sonegação de impostos federais e ilegalidades em venda de ouro, que, afirma, referem-se à empresa MPBA. "Contudo, a MPBA não é controlada pelo grupo o qual pertence a MMX desde janeiro de 2004, quando sequer havia iniciado suas operações de lavra de ouro no Estado", diz o comunicado.