MJ bloqueia US$ 2 bi em contas relacionadas à Satiagraha

O Ministério da Justiça conseguiu o bloqueio de mais de US$ 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões) em contas bancárias mantidas no exterior e relacionadas à Operação Satiagraha. Desse montante, cerca de U$ 500 milhões resultam de cooperação do governo americano. Trata-se do maior bloqueio de recursos suspeitos da história do Brasil. O bloqueio foi determinado por ordem judicial expedida em Cooperação Jurídica Internacional. A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça com a participação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Justiça Federal e da Polícia Federal. Por enquanto, o Ministério da Justiça não vai divulgar o local do bloqueio e os nomes dos titulares das contas, por causa do compromisso assumido com os países cooperantes e para não atrapalhar as investigações subsequentes. (Com Agência Brasil)