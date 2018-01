Mitsubishi descarta problema na trava do carro do prefeito A MMC Automotores do Brasil S.A., representante no Brasil da marca japonesa Mitsubishi, descarta a hipótese de qualquer tipo de problema na Mistsubishi Pajero de onde seqüestradores retiraram o ex-prefeito de Celso Daniel e depois o mataram. "O sistema de trava estava e está funcionando", afirmou nesta terça-feira o vice-presidente da MMC, Paulo Ferraz. Segundo ele funcionários da concessionária Denzer, de São Bernardo, que transportaram o veículo do local em que foi deixado após o seqüestro, constataram que a trava estava funcionando. Ferraz disse que a MMC não tem registro de ocorrência de destravamento de portas de veículos como a Pajero com o sistema de trava em funcionamento. "Nunca aconteceu um destravamento automático com o sistema funcionando." O destravamento das portas foi a versão dada pelo empresário Sérgio Gomes da Silva para a abertura das portas - o que possibilitou o seqüestro do prefeito Celso Daniel. Ferraz disse que não pode supor o que teria ocorrido e acredita que o esclarecimento será dado pela perícia técnica. Na avaliação do engenheiro Jairo Candido, presidente da Inbra Blindados, só há duas hipóteses para explicar a abertura das portas: elas não estavam travadas, ou, no pânico, foram destravadas. A Inbra é a única empresa homologada no Brasil para fazer a blindagem dos veículos Mitsubishi (além de mais 11 marcas). Candido informou que não foi a Inbra que fez a blindagem da Pajero, e não sabe qual a empresa que fez o serviço. Ele considerou a hipótese de as portas terem sido abertas sozinhas "absolutamente improvável", e, segundo ele, o abalroamento sofrido pelo veículo não é suficiente para justificar a abertura das portas. "Houve um tipo de pânico qualquer. Esse carro ou não estava travado, ou foi destravado." Ele disse que se Daniel e o empresário tivessem ficado dentro do carro travado não teria ocorrido o seqüestro. "Ninguém teria conseguido tirá-los do carro."