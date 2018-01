Mistérios cercam vida de amigo de Daniel Sérgio Gomes da Silva, o amigo de Celso Daniel que dirigia a Pajero blindada no momento do seqüestro do prefeito, é um homem cercado de mistérios. O caseiro de seu sítio na beira da Represa Billings, em Santo André, afirma que nunca o viu; os vizinhos de sua empresa de peças para ônibus, no Parque São Lucas, zona leste da capital, garantem que, no local, caminhões de lixo e garis entram e saem durante todo o dia; e, quem o conhece, só concorda em falar sobre ele sem ter seu nome revelado. Desde que se livrou dos seqüestradores, na madrugada do último sábado, Silva não conversa com a imprensa. Até a manhã desta segunda-feira, ficou internado na UTI do Hospital Municipal Vila Assunção, em Santo André, após ter tido uma crise nervosa ao saber da morte do prefeito. Ele recebeu alta com a recomendação de que não fosse ao velório nem ao enterro do amigo. Segundo uma das funcionárias de sua empresa, Silva estaria "muito abalado", descansando na casa de parentes, "para enfrentar um recomeço muito difícil". Nesta terça-feira, ele deve voltar a trabalhar e promete dar uma entrevista coletiva na sede da sua empresa, a SóDiesel. A companhia, diz a funcionária, trabalha com peças para ônibus e presta consultoria. Vizinhos, porém, garantem que, no local, ocorre uma intensa movimentação de caminhões de lixo e de garis. Silva tem ligações com Ronan Maria Pinto, proprietário da Rotedalli, uma empresa de limpeza urbana. Em abril de 2000, Silva foi denunciado por ter recebido R$ 272 mil da Rotedalli, que prestava serviços para a prefeitura de Santo André. Segundo reportagens da época, entre 1997 e 1998, ele teria recebido cinco pagamentos da Rotedalli, da Coxipó Transportes Urbanos e da Transporte Vila Prudente, todas de Pinto, por ter prestado serviços de consultoria. Essas consultorias não foram especificadas por Pinto. A Rotedalli tinha contratos de R$ 1,7 milhão com a prefeitura andreense. Parte deles, no valor de R$ 526 mil, foi feita sem licitação. A empresa foi constituída em Catanduva em novembro de 1996, 40 dias antes de Daniel assumir. De lá até 2000, seu capital tinha passado de R$ 562 mil para R$ 4,1 milhões. Poucos dias após a denúncia, o deputado Campos Machado (PTB) entrou com uma representação no Ministério Público pedindo a abertura de um inquérito policial para averiguar o favorecimento da Rotedalli e os pagamentos de Silva. Pinto não foi encontrado em sua empresa nesta segunda. Silva era amigo de infância de Daniel e, no primeiro mandato do prefeito, em 1989, teve um cargo no seu gabinete. Lá, era uma espécie de chefe da Casa Civil: coordenava a segurança da prefeitura e cuidava do cerimonial. Nessa época, ganhou o apelido de "Sérgio Sombra" por estar sempre perto de Daniel. Silva também assessorou o amigo quando ele se tornou deputado federal, em 1995. Anos depois, mais rico, seu apelido passou a ser "Sérgio Chefe". Mesmo afastado da prefeitura, ele continuaria tendo contato com o sistema de transporte coletivo de Santo André. Também há a infomação de que teria empresas ligadas ao mesmo ramo em Fortaleza e em Goiânia. O empresário tem 45 anos e é casado com Adriana Pugliese. Já foi segurança de Lula e de Luiza Erundina.