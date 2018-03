Missa para Ruth será hoje no Sion Será celebrada hoje, às 11 horas, na Capela do Colégio Sion, em Higienópolis, em São Paulo, a missa de 7º da antropóloga Ruth Cardoso. A ex-primeira-dama morreu aos 77 anos, no dia 24, após sofrer um enfarte fulminante no seu apartamento em São Paulo. Ruth Cardoso foi casada durante 55 anos com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com quem teve três filhos. Na quinta-feira será celebrada uma missa na Capela da PUC, no Rio, às 18 horas, em memória da antropóloga.