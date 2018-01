Missa em homenagem a Covas reúne tucanos em SP

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez uma homenagem durante a missa e foi convidado a falar sobre Covas, seu padrinho político. "Como o tempo passa, e como passa rápido. Parece que foi ontem, mas sentimos que seu exemplo continua entre nós. Dedicou toda sua vida ao Brasil e não foi uma luta fácil", afirmou. "Fez uma revolução moral e administrativa que continua, para o bem de São Paulo. Nós não temos o direito de decepcioná-lo. Mario Covas está vivo na memória de todos nós."

O secretário estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, neto do ex-governador, disse que o avô dedicou sua vida à causa política. "Para nós, da família, que emprestamos um parente para a vida pública, num País em que se diz que rei morto é rei posto, em que ser político está associado a tudo que é ruim, como mensaleiros e sanguessugas, dez anos depois da morte de Mario Covas as pessoas vieram aqui com carinho, trazer seu abraço, uma palavra, uma mensagem. É algo muito significativo, que mostra que valeu a pena ele ter dedicado sua vida à causa política."

Também compareceram à cerimônia o vice-governador Guilherme Afif Domingos, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR), o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), o secretário estadual da Casa Civil, Sidney Beraldo, o presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire (SP) e o rabino Henry Sobel, entre outras autoridades. A viúva, Lila Covas, de 78 anos, não compareceu à celebração. De acordo com Bruno Covas, ela participará de outra missa, a ser celebrada na terça-feira (15), em Santos, em homenagem ao marido, no Santuário Santo Antonio do Valongo, às 19h.