Miro Teixeira desiste de disputar governo do Rio pelo PROS

RIO - O pré-candidato do PROS ao governo do Estado, deputado Miro Teixeira, decidiu não participar mais da disputa pelo Palácio Guanabara. Em carta enviada ao presidente do PROS-RJ, Hugo Leal, Miro diz que não há "ambiente" para uma coligação de seu partido com o PSB. A desistência acontece um dia depois de o presidente nacional do PSB e pré-candidato do partido à Presidência da República, Eduardo Campos, ter reiterado apoio à candidatura de Miro, durante visita à favela da Mangueira.

Segundo Miro, a ausência de líderes do PSB-RJ na visita de Campos à Mangueira, ontem, tornou evidente a resistência dos socialistas do Rio à aliança com o PROS. Apenas o deputado e ex-jogador Romário, pré-candidato ao Senado, esteve na comunidade, por pouco tempo. Nas últimas semanas, deputados do PSB tentavam inviabilizar a aliança com o PROS, com o argumento de que a candidatura de Miro não tinha decolado. Representantes do PSB e do PROS já vinham conversando com outros candidatos a governador, como Lindbergh Farias (PT), Anthony Garotinho (PR), Marcello Crivella (PRB) e o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), candidato à reeleição.

"Pedi ao partido para retirar meu nome e vou seguir a deliberação da convenção. Se eles (líderes do PSB-RJ) não foram receber Eduardo Campos na Mangueira, imagine o que aconteceria comigo", afirmou Miro. O deputado disse não ter avisado previamente sobre sua decisão à futura candidata a vice de Campos, Marina Silva, principal estimuladora da pré-candidatura de Miro. O parlamentar reiterou apoio à candidatura de Romário ao Senado e disse que ainda não decidiu se concorrerá a mais um mandato no Legislativo.

A seguir, a carta e Miro ao PROS:

"Caro Hugo Leal.

Peço-lhe a gentileza de dispensar a Comissão Executiva do PSB do Rio de Janeiro do cumprimento da decisão de apoiar minha candidatura ao Governo do Estado, manifestada em duas notas oficiais, a última datada do recente dia 30 de maio. A falta de ambiente para uma coligação efetiva ficou muita clara na ausência do partido à recepção a Eduardo Campos ao pé do Morro da Mangueira, quarta-feira passada.

Lá esteve Romário, a quem estimulei, em várias oportunidades, a disputar o Senado. A ele, reitero meu apoio, ao mesmo tempo em que peço ao PROS que faça o mesmo. O tempo dedicado a intermináveis e recorrentes conversas e trocas de notas oficiais dos partidos nas últimas semanas foi o prenúncio de uma campanha eleitoral litigiosa entre aliados, o que me parece impróprio.

De minha parte permaneço disposto a qualquer enfrentamento, mas reconheço demasiado e pretensioso pedir o mesmo aos amigos. Tomo essa decisão sem compartilhá-la com Marina Silva, a quem reverencio e agradeço porque personalidade firme, sincera e grande incentivadora de minha candidatura ao Governo. Quero poupá-la de eventuais consequências políticas de minha deliberação.

Assim sendo, retire meu nome da lista de pré-candidatos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro da disputa a ser travada na Convenção do PROS no dia 26 próximo. De resto e de modo democrático, seguirei a deliberação que ali for tomada. Receba meus agradecimentos e os transmita também ao Presidente Nacional do partido, Eurípedes Jr. e a todos da Rede Sustentabilidade pelo incentivo e manifestações públicas de apoio e companheirismo.

Atenciosamente,

Miro Teixeira"