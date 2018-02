Miro Teixeira desiste de concorrer ao Palácio Guanabara

Segundo Miro, a ausência de líderes do PSB-RJ na visita de Campos à Mangueira, , na quarta-feira, 18, tornou evidente a resistência dos socialistas do Rio à aliança com o PROS. Apenas o deputado e ex-jogador Romário, pré-candidato ao Senado, esteve na comunidade, por pouco tempo. Nas últimas semanas, deputados do PSB tentavam inviabilizar a aliança com o PROS, com o argumento de que a candidatura de Miro não tinha decolado.

Representantes do PSB e do PROS já vinham conversando com outros candidatos a governador, como Lindbergh Farias (PT), Anthony Garotinho (PR), Marcello Crivella (PRB) e o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), candidato à reeleição.

"Pedi ao partido para retirar meu nome e vou seguir a deliberação da convenção. Se eles (líderes do PSB-RJ) não foram receber Eduardo Campos na Mangueira, imagine o que aconteceria comigo", afirmou Miro. O deputado disse não ter avisado previamente sobre sua decisão à futura candidata a vice de Campos, Marina Silva, principal estimuladora da pré-candidatura de Miro. O parlamentar reiterou apoio à candidatura de Romário ao Senado e disse que ainda não decidiu se concorrerá a mais um mandato no Legislativo.