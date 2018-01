Miro Teixeira arquivará pedido de restrição de celular no plenário Apesar da concordância dos candidatos sobre a proibição do uso de celulares na cabine de votação, o presidente da sessão de abertura dos trabalhos legislativos, Miro Teixeira (PROS-RJ), considerou que não havia sentido impor restrição para celulares no plenário. O requerimento proposto pelos candidatos será arquivado.