Miro ironiza slogan de campanha de Serra O líder do PDT na Câmara, Miro Teixeira (RJ), afirmou nesta quinta-feira à tarde à Agência Estado que o pré-candidato do PSDB à Presidência, ministro José Serra, não indicou caminhos para as propostas de política econômica que defendeu no início da tarde desta quinta. "Ele não indicou caminhos para alcançar os objetivos que anunciou", afirmou o líder. Miro reconhece como correta a plataforma de Serra e ressalva que esta será a proposta de todos os candidatos. O ministro da Saúde defendeu, em seu discurso, a produção de excedentes para aumentar as exportações, a substituição de importações sem a criação de cartórios ou privilégios, além de redução da dependência dos financiamentos externos. Serra defendeu também o fortalecimento das empresas brasileiras e o estímulo aos investimentos produtivos. "A diferença do candidato estará em dizer como fazer isso", disse o pedetista. Miro defendeu que o financiamento do setor produtivo passe por uma profunda reforma tributária e pela renúncia a alguns "postulados neoliberais", como o financiamento do setor produtivo com a privatização da previdência, disse ele referindo-se à reforma da Previdência patrocinada pelo Governo. Miro ironizou ao comentar o slogan de um possível governo de José Serra, "nada contra a estabilidade, tudo contra a desigualdade". "Teremos que reabrir os prazos para que Serra se filie ao PDT, porque ele jamais poderá criticar a desigualdade social sendo candidato de um governo que a aprofundou nos últimos anos".