Miriam tentou entregar a Sarney adendo ao Orçamento De surpresa, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, foi pessoalmente hoje entregar ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP) o adendo à proposta do Orçamento de 2012, com o reajuste do Judiciário e do Ministério Público. Ela chegou ao Senado por volta do meio-dia, discretamente, sem alarde.