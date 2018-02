Miriam: novos ministros não irão prejudicar obras A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, acredita que as mudanças ministeriais promovidas pela presidente Dilma Rousseff e anunciadas nesta sexta-feira não gerarão problemas de atrasos no plano do governo de acelerar o crescimento do País. "As mudanças nos ministérios estão em sintonia com o crescimento do País", disse, ao mencionar também que tomou conhecimento das trocas ministeriais quando já estava na capital panamenha para a reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).