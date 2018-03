Miriam irá ao Senado para falar sobre andamento do PAC A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, falará em audiência pública, no próximo dia 24, na Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) sobre o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A ministra deverá igualmente se manifestar sobre as 18 obras do programa incluídas na relação dos 26 empreendimentos públicos que, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), devem ser paralisados por causa de irregularidades graves nos projetos básicos, nas licitações ou ainda pelo superfaturamento de preços ou sobrepreço.