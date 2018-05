Miriam elogia capacidade de Padilha de criar programas

Miriam elogiou a capacidade de Padilha de criar programas, citou especialmente o Mais Médicos e disse que esta iniciativa, criticada pela classe médica, mostrou o compromisso do PT com a população. Segundo a ministra, colocaram-se contra o Mais Médicos aqueles que "governam ou governaram sem a preocupação com a população". Por fim, Miriam comparou a militância do PT à torcida do Corinthians e disse que os petistas, como um "bando de loucos", vai eleger Alexandre Padilha governador de São Paulo.

O discurso da ministra antecedeu o de Alexandre Padilha em mais uma plenária da caravana Horizonte Paulista. Estão presentes ainda o presidente estadual do PT, Emídio de Souza, o senador Eduardo Suplicy e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.