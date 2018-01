Miriam defende Dilma durante audiência

O deputado Domingos Sávio (PSDB-MG) se exaltou com a fala de Miriam sobre os adjetivos e repetiu as acusações, classificando a presidente Dilma como leviana, estelionatária (eleitoral) e mentirosa. Uma discussão ocorreu entre o presidente da comissão e o deputado, que no fim teve o áudio do seu microfone cortado. "Isso não contribui para o que é interesse de todos aqui", afirmou a ministra. Miriam ainda rebateu críticas ao Bolsa Família e às desonerações fiscais.

Ela não respondeu à pergunta da senadora Ana Amélia (PP-RS) sobre a permanência dela no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Segundo Miriam, a presidente deve aproveitar a reunião do G-20, na Austrália, com a presença de outros chefes de Estado, para refletir sobre xadrez que ela precisa montar em relação ao seu novo ministério.