Miriam chora e faz homenagem a Celso Daniel

BRASÍLIA - Chorando, a nova ministra do Planejamento, Miriam Belchior, terminou seu discurso de posse nesta segunda-feira, afirmando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "vai continuar nos guiando". "Obrigada, meu sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva", disse. Ela também fez uma homenagem ao seu ex-marido, falecido, Celso Daniel, que segundo ela teria ocupado o cargo que ela está assumindo se ainda estivesse vivo.

Prefeito da cidade paulista de Santo André pelo Partido dos Trabalhadores, Celso Daniel foi assassinado em 2002. "Quero, entre tantas pessoas, lembrar de uma muito querida, que não teve oportunidade de participar do governo Lula, mas cujo legado administrativo e intelectual impregnou cada passo que dei no governo e continuará me influenciando neste próximo período. O cargo que ocuparei a partir de hoje, talvez, teria sido ocupado por ele no governo Lula. Obrigado, Celso Daniel," disse.