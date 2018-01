Miriam Belchior passa mal e faz exames em hospital de SP

Segundo ele, Miriam reclamou de problemas com a pressão arterial nos últimos dias e depois de conversar com o cardiologista Roberto Kalil Filho foi convencida a viajar para um hospital em São Paulo a fim de ser examinada.

"Eu falei há pouco com o marido dela e ele me contou que ela embarca nesta noite para passar por exames", disse Carvalho.

Miriam irá ao Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, onde a presidente Dilma Rousseff já foi tratada e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz tratamento contra um câncer.

Miriam coordena o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um dos principais projetos do governo, desde a época da gestão do ex-presidente Lula.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)