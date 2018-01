Miriam Belchior passa mal e chega a SP para check-up A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, está chegando agora à noite a São Paulo, onde realizará um check-up no hospital Sírio-Libanês. Segundo a assessoria da ministra, Miriam sentiu-se mal em Brasília devido a problemas de pressão e foi atendida no Incor da capital federal, onde passou por exames preliminares. Ela recebeu aval da equipe do Incor brasiliense para fazer a viagem a São Paulo e então decidiu viajar, antecipando um check-up médico que já estava previsto.