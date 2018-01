Miriam Belchior fará polissonografia nesta noite

O quadro de saúde da ministra é estável e ela receberá alta na manhã da sexta-feira, 3. A ministra realizou nesta manhã uma bateria de exames, entre eles ressonância magnética e eletrocardiograma, para avaliar seu estado de saúde. Uma nova série de exames é esperada nesta tarde.

A ministra deu entrada na madrugada da quinta-feira no hospital, após ter sofrido uma crise hipertensiva. Na manhã de ontem, ela passou mal e chegou a ser atendida no Instituto do Coração de Brasília, com quadro de pressão alta. Como já tinha exames agendados no hospital Sírio-Libanês, ela decidiu antecipar o check-up.

No início desta tarde, ela recebeu a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realiza tratamento contra um câncer na laringe, diagnosticado em outubro, no mesmo hospital.

A equipe médica que trata da ministra é composta pelos médicos Roberto Kalil Filho e Milberto Scaff. O boletim médico é assinado pelo diretor técnico hospitalar, Antonio Carlos Onofre de Lira, e pelo diretor clínico, Paulo César Ayroza Galvão.