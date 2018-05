Miriam Belchior diz que Lula pôs o Brasil no mapa-múndi Em discurso na noite desta quarta-feira, 30, durante a cerimônia de concessão do título de cidadão honorário de Santo André (SP) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, elogiou o homenageado. "Depois de colocar o ABC no mapa do Brasil, o senhor colocou o Brasil no mapa-múndi."