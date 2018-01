Miriam Belchior deve deixar hospital em SP à tarde

Na última quarta-feira, Miriam apresentou uma crise hipertensiva e deslocou-se para São Paulo para antecipar exames médicos. A assessoria de imprensa do Ministério do Planejamento informou que, enquanto permaneceu no hospital, a ministra recebeu a telefonemas da presidente Dilma Rousseff e de ministros, como Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência), Gleisi Hoffman (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Saúde), entre outros.

Na manhã de hoje, ela encontrou-se novamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realiza tratamento contra um câncer na laringe no sírio-libanês. Ontem, Miriam Belchior passou por uma série de exames, entre eles uma ressonância magnética, um eletrocardiograma e uma polissonografia, procedimento que tem o objetivo de avaliar a atividade elétrica cerebral, respiratória e cardíaca.