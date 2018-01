Miriam Belchior deixa hospital em São Paulo

A ministra do Planejamento Miriam Belchior deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 3, às 12h10, após receber alta da equipe médica. Miriam estava internada para fazer exames depois de sofrer uma crise de hipertensão. Ela não tem previsão de volta ao hospital e também não toma nenhum medicamento para tratamento da crise sofrida.

Internada desde a madrugada de quinta-feira, 2, a ministra realizou uma bateria de exames, entre eles ressonância magnética e eletrocardiograma, para avaliar seu estado de saúde.

Durante a sua estadia no hospital, a ministra encontrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que realiza diariamente sessões de radioterapia para vo tratamento contra o câncer na laringe, diagnosticado em outubro, no mesmo hospital.

Na manhã desta quarta-feira, 1º, a ministra passou mal e chegou a ser atendida no Instituto do Coração de Brasília, com quadro de pressão alta. Como já tinha exames agendados no Hospital Sírio Libanês, decidiu antecipar o check-up. As equipes médicas que a acompanharam foram coordenadas pelos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho e Milberto Scaff.