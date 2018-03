Miriam Belchior: CPI não atrapalhará licitações do PAC

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, avaliou nesta quinta-feira, 26, que a CPI Mista que investigará as atividades do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, não atrapalhará o ritmo de licitações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "As licitações vão ser lançadas no mesmo ritmo previsto", disse a ministra, na saída de audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, que discutiu a nomeação de funcionários públicos federais concursados.

Questionada sobre o que aconteceria, caso a construtora Delta, alvo das investigações e responsável por várias obras de PAC, seja considerada inidônea, a ministra desconversou. "Se isso vier a acontecer, quando acontecer, vamos ver o que pode ser feito". Ela esquivou-se também de comentar o que aconteceria, caso a Delta quebre. "Isso é problema da empresa, não é problema do governo", afirmou. A ministra negou que tenha realizado quarta-feira uma reunião do grupo executivo do PAC ao qual caberia discutir essas questões.