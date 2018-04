Ministros vão tentar recuperar cortes de seus orçamentos Em reunião que acontece amanhã na Granja do Torto, os 37 ministros do governo vão apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o impacto do bloqueio de R$ 37,2 bilhões do orçamento nos seus programas e projetos para 2009. Tudo indica que o valor global dos cortes será revisto para baixo em março, e cada ministro quer garantir logo um maior quinhão desse bolo. "É o dia de cada um defender sua dotação orçamentária", avaliou hoje um ministro. Em tese, os ministros que têm mais o que reclamar são os de Turismo e Esportes, que sofreram os maiores porcentuais de corte. O bloqueio das verbas do Turismo chega a 95,7% e do Esporte, 94,5%. A maior parte do orçamento do Turismo e dos Esportes é constituída por emendas parlamentares, que não tem a ver com as prioridades do Executivo. A pasta do Desenvolvimento Social, que coordena o Bolsa Família, sofreu bloqueio de apenas 1,4%. Além do Desenvolvimento Social, as pastas de Educação, Saúde e Ciência e Tecnologia também sofreram pequenos cortes. A pasta de Saúde perdeu provisoriamente 4,2%, Educação 5,4% e Ciência e Tecnologia, 4,2%. Os ministérios dessas áreas concentram os programas e ações que dão visibilidade política ao governo, como o Bolsa Família, o fortalecimento do ensino técnico e o Prouni.