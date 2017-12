Ministros vão ao Senado para explicar detalhes do PAC Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, do Planejamento, Paulo Bernardo, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, foram nesta terça-feira, 13, ao Senado para detalhar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo governo no dia 22 de janeiro. A audiência pública conjunta, nas comissões de Infra-Estrutura e de Assuntos Econômicos da Casa, começou por volta das 10 horas. Na abertura do encontro, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) mostrou-se otimista. "Será a oportunidade para discutirmos tudo ligado ao crescimento", disse ele. "O crescimento econômico é a grande paixão nacional." Renan acrescentou que tem estimulado o debate acerca do tema, não só com ministros, mas também com a sociedade. Ele acredita que é preciso viabilizar a implantação do PAC. "Este País precisa caminhar", afirmou o presidente do Senado. "O Brasil tem o crescimento como vocação." A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, avaliou que a audiência conjunta faz parte do processo democrático. Para ela, o PAC é um programa "absolutamente importante" para essa etapa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Colaboraram Adriana Fernandes e Renata Veríssimo)