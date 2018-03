Ministros saem de férias e Brasília fica às moscas

Pré-candidata do PT à sucessão de Lula, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, voltará ao trabalho amanhã, quando o presidente deve seguir para o Guarujá, no litoral paulista. O PT já preparou intensa agenda de contatos políticos para ela até 18 de fevereiro, data de abertura do 4º Congresso Nacional do partido, que homologará sua candidatura ao Planalto e aprovará as diretrizes do programa de governo.

O roteiro montado pela cúpula do PT para Dilma prevê reuniões com dirigentes petistas e políticos da base aliada nos fins de semana. Será uma espécie de "preparação" para o megaencontro do PT, em fevereiro, quando a legenda também completa 30 anos. Na prática, fevereiro será o mês em que o governo e o PT vão aproveitar todas as ocasiões para tentar impulsionar a campanha de Dilma.

Candidaturas

As férias dos ministros coincidem com o recesso da Câmara e do Senado, que só retomam as atividades em 2 de fevereiro. Quando voltarem ao trabalho, porém, muitos integrantes do primeiro escalão do governo nem vão esquentar a cadeira. O ministro da Justiça, Tarso Genro, por exemplo, deve abrir a temporada dos que vão deixar o cargo para disputar as eleições. Se o presidente não mudar de ideia, Tarso sairá da Esplanada em fevereiro para fazer campanha ao governo do Rio Grande do Sul pelo PT.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mínimo outros 12 ministros também entrarão na corrida eleitoral de outubro, mas Lula pediu a eles que permaneçam na equipe até o prazo máximo estabelecido pela lei, que é 3 de abril. De quebra, o presidente ainda tenta convencer alguns, como os ministros do Planejamento, Paulo Bernardo (PT), e do Esporte, Orlando Silva (PC do B), a desistirem das respectivas candidaturas a deputado federal para ajudar Dilma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.