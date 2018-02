Ministros recebem auxílio-moradia Os ministros Alfredo Nascimento (Transportes), Hélio Costa (Comunicações) e Edison Lobão (Minas e Energia) continuaram a receber o auxílio-moradia mesmo depois de terem trocado o Senado pela Esplanada. Eles receberam, juntos, R$ 345.800, de acordo com números levantados pela Folha de S. Paulo. A direção do Senado mandou suspender os pagamentos a partir deste mês e estuda pedir o dinheiro de volta. Desde 2005 como ministro, Hélio Costa recebeu R$ 178.600 de auxílio-moradia; Alfredo Nascimento, R$ 110.200, e Lobão, R$ 57.000. Este pediu a suspensão do pagamento em abril deste ano, segundo informou sua assessoria de imprensa, após ter dúvidas sobre se poderia ou não receber o benefício. Os três ministros justificaram que não sabiam da ilegalidade nos pagamentos. Avisaram que devolverão o dinheiro se houver uma decisão do Senado. Ao regulamentar a concessão do auxílio-moradia, a Mesa do Senado determinou que perderá o direito ao recebimento do auxílio-moradia o senador que se licenciar para exercer cargo de ministro de Estado.