Ministros negociam votação da MP da filantropia na Câmara

Os ministros de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro , e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, estão reunidos com líderes do governo e da base aliada na Câmara dos Deputados para discutir a votação da Medida Provisória 446, que modifica as regras para concessão de certificados de filantropia e renova automaticamente as licenças pendentes no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Ao chegar à Câmara para a reunião, José Múcio defendeu a edição da MP afirmando que era necessária e moralizadora. Segundo o ministro, há uma demanda reprimida que precisa ser resolvida. José Múcio admitiu, no entanto, que "o governo talvez tenha errado" ao não ter negociado e avisado a base da edição da MP. "É isso, com as devidas desculpas, que estamos tentando fazer agora", afirmou. Aida de acordo com José Múcio, "o problema em relação à medida provisória foi mais de condução política do que de conteúdo".