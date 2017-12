Ministros não exonerados também fazem corpo-a-corpo em busca de votos pró Temer

BRASÍLIA - Ministros do governo que não foram exonerados dos cargos também estão na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira fazendo corpo-a-corpo com parlamentares em busca de votos para barrar a denúncia contra o presidente Michel Temer. O Broadcast Político encontrou os ministros da Saúde, Ricardo Barros (PP); da Agricultura, Blairo Maggi (PP); da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB) pelas dependências da Casa conversando com parlamentares.

"Está tudo sob controle. Vamos vencer", disse Barros, que, apesar de ser deputado, não foi exonerado para participar da votação como outros parlamentares. Temer exonerou 10 ministros que são deputados para que retomassem os mandatos e votassem contra a abertura da denúncia, entre eles, Bruno Araujo (Cidades), Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e Mauricio Quintella (Transportes).