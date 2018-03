Ministros estão dispostos a mudar razão de empresas Dos cinco ministros do governo Dilma Rousseff que, a exemplo do titular da Casa Civil, Antônio Palocci, têm empresas privadas ativas de consultoria, como revelou hoje o jornal O Estado de S. Paulo, quatro informaram que estão dispostos a mudar a razão social do negócio, se a Comissão de Ética do Palácio do Planalto assim determinar.