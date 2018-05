Ministros do STF terão segurança armada O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu contratar equipes de segurança armada para proteger seus ministros nas viagens a São Paulo e ao Rio. A iniciativa é mais uma demonstração de que a corte está preocupada com a segurança dos ministros, depois de incidentes recentes como assaltos, recebimento de carta com pó suspeito e grampo telefônico. Uma licitação foi lançada para contratar empresa especializada em segurança pessoal privada e armada. O contrato do Rio deverá ter valor anual máximo de R$ 394.675,20 e o de São Paulo, R$ 518.913,84. As equipes deverão fazer a segurança dos ministros em suas cidades, consideradas as mais perigosas. Foi no Rio que o presidente do STF, Gilmar Mendes, e a ministra Ellen Gracie foram assaltados no fim de 2006, durante um arrastão na Avenida Perimetral, na zona portuária. Já o ministro Marco Aurélio Mello teve um relógio Rolex roubado quando estava em São Paulo. Quando vão às duas cidades, os ministros já circulam em carros blindados, alugados especialmente para as viagens. A segurança é feita por equipes do Tribunal Regional Federal (TRF), em São Paulo, e do Tribunal de Justiça (TJ), no Rio. Entre as medidas adotadas pelo STF nos últimos tempos destaca-se um controle mais efetivo da entrada do prédio onde está o plenário e o gabinete da presidência do tribunal. Todos os visitantes têm de se identificar, passar por detector de metais e, se estiver com líquidos, como garrafas de água, são obrigados a deixar na portaria.