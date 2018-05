Ministros do PMDB deixarão cargos para votar contra o impeachment na Câmara

BRASÍLIA - O ministro Celso Pansera, da Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado federal licenciado pelo PMDB, afirmou nesta terça-feira, 12, durante encontro sobre educação no Palácio do Planalto, que os três ministros do partido que são da Câmara - além dele, o da Saúde, Marcelo Castro, e o da Aviação Civil, Mauro Lopes - deixarão os cargos para votarem contra o processo de impeachment no domingo, 17. "Decidimos, nós ministros do PMDB, que deixaremos os cargos para votar contra o impeachment", afirmou Pansera, numa posição contrária à do PMDB, que rompeu com o governo há 15 dias.

Pansera foi além e fez uma defesa enfática contra o processo de impeachment que tramita na Câmara. "Vamos encerrar o terceiro turno das eleições domingo e vamos ganhar de novo. Só espero que dessa vez respeitem o resultado", disse o ministro da Ciência e Tecnologia.

O ministro criticou ainda a defesa feita pelo vice-presidente Michel Temer (PMDB) sobre a manutenção de programas sociais no áudio vazado na segunda, 11. "O vazamento de mensagem (Temer) reafirma que se mudar o governo manterá os programas sociais. Eu votei na presidente e no vice e pergunto: se é para manter o programa e não tem fatos determinados, por que o impeachment?", concluiu. "Vamos resistir e vamos ganhar e queremos respeito ao terceiro turno", ratificou.

Bancada. Em encontro com o vice-presidente, o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani (RJ) acertou que a bancada do partido estará livre para votar como quiser em relação ao processo de impeachment da presidente Dilma.