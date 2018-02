Ministros devem ajudar na articulação política, diz Múcio O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, afirmou hoje que há necessidade de que todos os ministros colaborem com a articulação política do governo no Congresso. "Como todos são políticos, todos têm com que contribuir. A idéia é de que se capitalize melhor os ministros políticos do governo, que esta função de relação com o Congresso não fique exclusivamente com o ministro responsável pela articulação política, e sim que se usem o talento e o potencial que todos têm", explicou Múcio na entrevista coletiva após a reunião ministerial de hoje. "Há necessidade de se conversar mais sobre política e se aproveitar melhor o talento político que cada um tem, não só para sua pasta, mas para o conjunto." Múcio anunciou que vai, "nesta nova fase", centralizar as informações referentes ao relacionamento do governo com o Congresso. Desta forma, segundo ele, ao mesmo que receberá informações sobre cada ministério que tenha atendido ou não algum político, os outros ministérios saberão, por ele, de ações realizadas em outras pastas.