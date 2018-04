Ministros de Lula ironizam indefinição tucana sobre vice Em meio ao imbróglio entre PSDB e DEM sobre a definição do vice, ministros de Lula assumiram o microfone da convenção do PT paulista, em São Paulo, para ironizar o vaivém de nomes para a vaga. "O lado de lá vive batendo cabeça, parece a França. A seleção do povo vai dar uma goleada no time dos tucanos", disse o ministro do Esporte, Orlando Silva.