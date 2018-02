Ministros comentarão denúncia de espionagem ainda hoje

Hoje mais cedo, a presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião, no Palácio do Planalto, para tratar do tema. Estiveram reunidos com Dilma os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo; da Defesa, Celso Amorim; da Secretaria-Geral da Presidência de República, Gilberto Carvalho; e das Comunicações, Paulo Bernardo. O novo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, também foi ao Palácio do Planalto depois de se reunir, nesta manhã, com o embaixador norte-americano no Brasil, Thomas Shannon.

Ontem, o programa "Fantástico", da TV Globo, revelou que os Estados Unidos teriam montado um esquema para espionar diretamente a presidente Dilma Rousseff e seus principais assessores. A reportagem teve como base documentos vazados pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), Edward Snowden, atualmente asilado na Rússia.