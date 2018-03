Ministros comemoram vitória do governo

Eles conversaram com a presidente Dilma Rousseff e comemoraram a vitória no primeiro teste do governo em votações com a aprovação do salário mínimo de R$ 545. "Está tudo caminhando muito bem", disse o ministro Palocci ao Estado. Questionado se agora o governo vai mandar para o Congresso o projeto reajustando a tabela do Imposto de Renda, avisou: "ainda falta o segundo tempo no Senado".

O ministro Luiz Sérgio também está "muito satisfeito" com os primeiros números. Ele lembrou que a maioria da bancada do PDT, principal preocupação do governo votou pelos R$ 545. Ao ser indagado se o governo pensava em retaliação contra os dissidentes afirmou que o governo quer ver é o projeto aprovado". Afinado com o ministro Palocci, Luiz Sérgio declarou: "Na Câmara foi apenas o primeiro tempo, agora falta o Senado".