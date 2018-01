Ministros cancelam viagem a Moscou com Michel Temer

MOSCOU - Dois ministros do governo de Dilma Rousseff cancelaram nesta terça-feira, 15, a viagem que fariam ao lado do vice-presidente da República, Michel Temer, a Moscou, na Rússia. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, desistiu da viagem porque, oficialmente, teria torcido o tornozelo. Já o ministro da Defesa, Jaques Wagner, não explicou as razões para a saída da delegação. O ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, já havia cancelado a presença na semana passada.

Dois temas prioritários da viagem da comissão brasileira à Rússia eram justamente agricultura e pecuária e defesa. Entre os ministros que estão na delegação, constam apenas filiados ao PMDB, como Eduardo Braga, ministro das Minas e Energia, e Henrique Eduardo Alves, do Turismo.