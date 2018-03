Ministros anunciam nesta sexta-feira cortes no Orçamento

Brasília - Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciam na tarde desta sexta-feira, 22, o corte para o Orçamento deste ano. O contingenciamento ficará entre R$ 60 bilhões e R$ 80 bilhões e deve atingir todos os ministérios.

Nessa quinta, 21, a presidente Dilma Rousseff garantiu que o corte não vai ser pequeno. "Nenhum contingenciamento paralisa governo; o governo gasta menos em algumas coisas. Quando uma pessoa faz economia, ela não paralisa a casa, não é? Ela faz economia. Nós vamos fazer uma boa economia para que o País possa crescer, ter sustentabilidade no crescimento", disse a presidente.

Além do corte, o governo federal vem trabalhando pela aprovação do pacote de ajuste fiscal, que engloba regras mais duras para o acesso de benefícios trabalhistas e previdenciários e reajuste de tributos. Segundo o Planalto, as medidas são necessárias para o equilíbrio das contas.

Nelson Barbosa, que nesta manhã participa de evento em São Paulo, afirmou ainda que as propostas do governo são o primeiro passo para a recuperação do crescimento da economia.

Segundo ele, o Brasil vem enfrentando dificuldades desde 2012 e isso levou à necessidade, após a ocorrência de duas mudanças relevantes nos últimos anos e que têm afetado a economia. O ministro se referiu à estiagem que redundou no aumento do preço da tarifa de energia elétrica e redução dos preços das commodities no mercado internacional.