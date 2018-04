Ministros acompanham Dilma no Natal dos catadores A presidente Dilma Rousseff chegou por volta das 11h45 à quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo, no centro da cidade, para participar da celebração de Natal junto com catadores de materiais recicláveis. Acompanhavam Dilma cinco ministros: Fernando Haddad, da Educação; Alexandre Padilha, da Saúde; Aloizio Mercadante, da Ciência, Tecnologia e Inovação; Tereza Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e Maria do Rosário, ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.