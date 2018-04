Ministro vai a Alcântara tranquilizar quilombolas O ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, viaja nos próximos dias para Alcântara, no Maranhão. Vai tranquilizar os quilombolas da região, preocupados com a reação do Ministério da Defesa contra a demarcação das terras que reivindicam. Santos vai dizer que não precisam temer, porque o governo federal demarcará a terra da forma como eles querem.