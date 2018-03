Ministro Torquato Jardim participa de sabatina do Instituto Palavra Aberta

Depois do escritor Mario Vargas Llosa e do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto, o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Torquato Jardim, será sabatinado no próximo debate sobre ética e transparência promovido pelo Instituto Palavra Aberta.

O evento está marcado pata o dia 10 e será no auditório da Instituição Insper, que tem uma cátedra sobre liberdade de expressão para os alunos de administração e economia. O debate e a palestra serão abertos ao público. As inscrições podem ser feitas no site www.palavraaberta.org.br e os participantes poderão fazer perguntas.

Criado para defender a liberdade de expressão, o Palavra Aberta é mantido por um consórcio de entidades ligadas à comunicação. Fazem parte a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), Associação Nacional dos Jornais (ANJ), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert) e Associação Brasileira das Agências de Públicidade (Abap) .