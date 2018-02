Ministro se reunirá com Tuma Júnior ainda hoje O Ministério da Justiça divulgou hoje nota oficial em que afirma que o ministro Luiz Paulo Barreto já recebeu informações oficiais sobre a investigação que envolve o secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Junior. Na quarta-feira, o jornal O Estado de S. Paulo publicou denúncia que aponta ligação do secretário com a máfia chinesa. A nota informa que ainda hoje o ministro da Justiça terá uma reunião com o secretário Tuma Júnior.