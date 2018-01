Ministro sai, entra outro e governo continua, diz Temer

"As pessoas usam palavras inadvertidamente, sem conceituá-las. Veja que o que o mais se fala nos últimos tempos é a palavra crise. Tem crise no Judiciário, Legislativo, Executivo. É uma crise administrativa? Econômica? É uma crise política? Ou institucional, que é a mais grave das crises? As pessoas usam indiscriminadamente a palavra crise", disse Temer.

"Vejo isso muito no Executivo, quando um ou outro ministro sai. Meu caro, ministro sai, entra outro, e o governo continua", emendou. O comentário de Temer ocorre diante da expectativa da saída do ministro Mário Negromonte do Ministério das Cidades.

Conforme o jornal "O Estado de S.Paulo" informou na edição de hoje, Negromonte aguarda apenas a volta da presidente Dilma Rousseff da viagem oficial a Cuba e Haiti para tomar a iniciativa de entregar o cargo. O nome mais cotado para assumir a pasta é o do líder do PP na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PB).

Além de Temer, participaram da sessão de abertura do ano judiciário os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, da Câmara dos Deputados, Marco Maia, e do Senado, José Sarney.