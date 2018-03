Ministro questiona PMs em ato sobre direitos humanos

O ministro em exercício de Direitos Humanos, Rogério Sottili, pediu esclarecimentos ao secretário de Justiça de São Paulo, Luiz Antonio Marrey, sobre a presença de policiais militares em ato de apoio ao Programa de Direitos Humanos, realizado na semana passada na sede do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. O secretário paulista informou ontem, por meio de sua assessoria, que encaminhou o pedido de esclarecimento aos responsáveis pela área de segurança e aguarda as respostas.

Segundo Rose Nogueira, integrante do Grupo Tortura Nunca Mais e da diretoria do sindicato, dois policias chegaram a entrar no auditório onde se realizava o ato. "Alegaram que cumpriam ordens superiores, mas não disseram de onde vinham", disse ela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.