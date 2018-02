Ministro pede vista e adia julgamento sobre Raposa Serra do Sol O julgamento do futuro da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no Supremo Tribunal Federal, foi adiado nesta quarta-feira depois que o ministro Carlos Alberto Menezes Direito pediu vista da ação que solicitava a anulação da demarcação contínua. Antes do pedido de vista, o relator Carlos Ayres Britto votou pela improcedência da ação e pela manutenção da demarcação contínua da reserva. O presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, afirmou que deseja concluir o julgamento neste semestre. Após a interrupção do julgamento, Ayres Britto afirmou que só a demarcação pelo formato contínuo assegura aos índios o direito de manter seus costumes e tradições. "A demarcação fragmentada, como queijo suíço, inviabiliza os desígnios da Constituição", disse o ministro a jornalistas. Uma das alegações dos opositores à demarcação contínua, incluindo o Exército, é de que a reserva em área de fronteira colocaria em risco a soberania nacional. Ayres Britto rebateu essa tese e disse que de acordo com a Constituição não há incompatibilidade. "O que importa é que as Forças Armadas, a Polícia Federal, as autoridades públicas se façam presentes, só isso." O relator considerou "natural" que o ministro Menezes Direito tenha pedido vista do processo, o que deixa o julgamento sem nova data. "Diante de tantas informações e reflexões jurídicas, é natural que o ministro queira estudar o processo", disse Britto, referindo-se a seu próprio relatório, cuja leitura consumiu mais de três horas. A ação em exame pelo STF foi impetrada pelos senadores Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) e Augusto Botelho (PT-RR), que pedem a anulação da demarcação contínua de Raposa Serra do Sol, alegando prejuízos à economia de Roraima. (Reportagem de Fernando Exman)