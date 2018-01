Ministro pede que Dilma não corte emenda parlamentar

"A gente poderia usar as emendas parlamentares, se a presidente se comprometer a não contingenciar", argumentou, após evento na Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), na capital paulista. "Eu já falei sobre o assunto com o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, e estamos amadurecendo o assunto. É um caminho". Negromonte calculou a possibilidade de um incremento de R$ 8 bilhões para o saneamento caso as emendas não sejam cortadas. "São quase 600 parlamentares, cada um tem uma cota de R$ 13 milhões, são quase R$ 8 bilhões".

O governo federal já anunciou o congelamento de R$ 50 bilhões do Orçamento da União e indicou que fará novos cortes, entre eles nas emendas parlamentares. Ontem, Dilma indicou que poderá prorrogar a validade de obras e serviços contratados por convênios feitos na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo federal já havia anunciado a intenção de cancelar parte das despesas, para fazer valer o ajuste fiscal.

Negromonte admitiu que a área necessita de mais investimentos e indicou que os atuais gargalos ocorrem principalmente por impedimentos jurídicos, problemas ambientais e falta de projetos por parte dos municípios. "Nós temos gargalos e estamos conversando com o setor para tentar diminuir a sistemática, as normativas, os procedimentos para tirar esses gargalos e fazer o Brasil avançar", disse. Ele afirmou ainda que, até o final deste ano, 50% das obras de saneamento do PAC 1 estarão concluídas.

Pesquisa

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro participou hoje de encontro com representantes dos setores de saneamento e infraestrutura, que apresentaram uma pesquisa, segundo a qual são necessários investimentos de R$ 350 bilhões nos próximos 20 anos para que os serviços de água e esgoto sejam universalizados no Brasil.

O estudo aponta ainda que os investimentos na área precisam passar de 0,2% para 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao ano de 2010. Em 2009, conforme o levantamento, foram investidos no País R$ 6,8 bilhões em tratamento de água e esgoto. Para chegar à universalização, as entidades propõem um investimento médio de R$ 17 bilhões por ano até 2031.

O ministro disse que irá levar os números para a presidente. "Esse é o objetivo da presidente Dilma Rousseff, avançar em obras que estão com dificuldades para avançar". O estudo, divulgado ontem pelo Instituto Trata Brasil mostrou que apenas 4% das obras de saneamento previstas no PAC foram concluídas até dezembro de 2010. "A gente está aqui para ver os erros das obras do PAC e tentar corrigi-las", afirmou.