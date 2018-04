Ministro pede providência sobre irregularidades na Conab O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, em despacho publicado hoje no Diário Oficial de União, determina que sejam tomadas as providências recomendadas no relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que averiguou irregularidades na Pasta e na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).